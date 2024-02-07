Семь снарядов РСЗО перехвачены над Белгородской областью

По предварительным данным, есть двое пострадавших

Дежурными средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью перехвачены семь украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Об этом вечером среды, 7 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что это произошло около 16:30 по московскому времени.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что, по предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, от госпитализации он отказался. Второго раненого госпитализировали с осколочным ранением головы и контузией.

Киевский режим не оставляет попыток ударить по российской территории. В частности, 3 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, применив реактивную систему залпового огня HIMARS. Погибли 28 человек.

Комментируя случившееся, спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что для предотвращения дальнейших подобных атак продолжается российская специальная военная операция.

При этом в американском Совбезе подтвердили, что для ВС России главными мишенями для ударов являются объекты военной инфраструктуры и скопления войск противника.

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