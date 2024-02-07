"От Залужного - отцепитесь!": Порошенко потребовал оставить главкома ВСУ в покое

При этом бывший президент Украины поддержал идею перезагрузки власти

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает инициативу действующего главы государства Владимира Зеленского о перезагрузке власти, но предлагает при этом: "Начните с себя, а от Залужного — отцепитесь!".

По мнению Порошенко, Зеленскому нужно очистить высшие эшелоны власти на Украине от "недобитков" команды экс-президента Украины Виктора Януковича.

Политик заявил в своем Telegram-канале, что "ради памяти первых жертв российской агрессии" нужно "очистить все государственные учреждения, прежде всего — офис президента" от ставленников Януковича.

Ранее ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак отмечал, что Зеленский "не может не видеть, как проходит какой-то кастинг", очень напоминающий предвыборную кампанию. При этом политик "прекрасно понимает, что желание заменить его на посту как бы президента Украины у влиятельных сил есть".

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что Валерий Залужный представляет интересы США, а Зеленский полностью контролируется англичанами. Происходящее на Украине в высших эшелонах власти, по мнению парламентария, "может быть информационной операцией".

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