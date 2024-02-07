ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Германия достигла пределов своих возможностей в поставке боеприпасов Украине

19:02
  • среда
  • 07 февраля 2024

Это признает Минобороны ФРГ

Германия уже достигла границ своих возможностей в поставках Украине боеприпасов. Такое заявление в среду, 7 февраля, сделал официальный представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц.
Поставки западного оружия Киеву могут сократиться

По словам спикера оборонного ведомства, "в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе в контексте промышленности на данный момент".

Коллатц не исключил заключение новых соглашений по поставкам киевскому режиму военной помощи, но подчеркнул, что это станет возможным только при увеличении производственных мощностей, сообщает РИА Новости.

Ранее германский министр обороны Борис Писториус отмечал, что ситуация на Украине фактически зашла в тупик — нет никаких продвижений с обеих сторон. Вместе с тем политик призвал к осторожности в прогнозировании дальнейшего развития российско-украинского конфликта.

Глава Евросовета Шарль Мишель при этом возмущался предложениям прекратить военную поддержку Украины, заявив, что в этом случае ВСУ придется воевать водяными пистолетиками.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Производство боеприпасов в Германии
Производство боеприпасов в Германии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.