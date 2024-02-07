Германия достигла пределов своих возможностей в поставке боеприпасов Украине

Это признает Минобороны ФРГ

Германия уже достигла границ своих возможностей в поставках Украине боеприпасов. Такое заявление в среду, 7 февраля, сделал официальный представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц.

По словам спикера оборонного ведомства, "в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе в контексте промышленности на данный момент".

Коллатц не исключил заключение новых соглашений по поставкам киевскому режиму военной помощи, но подчеркнул, что это станет возможным только при увеличении производственных мощностей, сообщает РИА Новости.

Ранее германский министр обороны Борис Писториус отмечал, что ситуация на Украине фактически зашла в тупик — нет никаких продвижений с обеих сторон. Вместе с тем политик призвал к осторожности в прогнозировании дальнейшего развития российско-украинского конфликта.

Глава Евросовета Шарль Мишель при этом возмущался предложениям прекратить военную поддержку Украины, заявив, что в этом случае ВСУ придется воевать водяными пистолетиками.

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