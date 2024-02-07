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Столтенберг: НАТО не видит непосредственной угрозы союзникам

19:23
  • среда
  • 07 февраля 2024

Отдельные страны заявляют об опасности войны с Россией

В Североатлантическом альянсе в настоящее время не усматривают непосредственной угрозы государствам, входящим в состав блока. Такое заявление сделал в среду, 7 февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Как подчеркнул норвежский политик, в НАТО постоянно работают над обороной и сдерживанием, не рассматривая безопасность как нечто само собой разумеющееся.

Однако в текущий момент "НАТО не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников", цитирует Столтенберга РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что "крайне опасная болтовня" о вероятности войны между Россией и НАТО не прекращается, хотя Москва многократно говорила об отсутствии планов подобного конфликта. Политик предупредил, что если такая война все же начнется, идти она будет отнюдь не по сценарию спецоперации России на Украине.

Тем временем Великобритания предлагает скрытно перебросить на Украину так называемый экспедиционный корпус НАТО, развернуть армии на территориях Норвегии и Финляндии и создать буферную зону в пределах занятых позиций, включая границу с Белоруссией и территорию вокруг Киева.

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