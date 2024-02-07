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В России стартовал конкурс на лучший студенческий отряд

19:28
  • среда
  • 07 февраля 2024

Продлится он до октября

Стартовал конкурс на лучший студенческий отряд России, участие могут принять как действующие участники РСО, так и те, кто к ним еще не присоединился.

Сроки проведения конкурса - с марта по октябрь. В борьбе за звание лучшего отрядам предстоит пройти ряд заданий и продемонстрировать успехи в работе и творчестве. Лучшие получат поддержку для дальнейшего развития от РСО и партнеров.

Регистрация уже открыта, победителя объявят на Всероссийском слете студенческих отрядов, который пройдет в Москве с 22 по 24 ноября.

Все подробности можно найти здесь.

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