Кремль не подтвердил отсрочку визита Путина в Турцию

Точная дата поездки пока неизвестна

Подготовка к встрече российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана продолжается. Об этом в среду, 7 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источники в Анкаре заявили, что визит Владимира Путина в Турцию, который планировался на 12 февраля, якобы отложен. Официальное подтверждение этой информации ни с одной из сторон не поступало.

Песков не стал приводить конкретику относительно даты предстоящей поездки Владимира Путина в Турцию, но подчеркнул, что подготовка к ней не прекращалась, сообщает ТАСС.

Ранее турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан отмечал, что планируемый визит президента России Владимира Путина в Турцию будет важен для Анкары с точки зрения обсуждения актуальных двусторонних и международных тем. Дипломат заявил, что Москве и Анкаре важно "регулярно сверять часы".

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщала, что дата приезда российского лидера согласовывается по дипломатическим каналам, но точный день не называла.

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