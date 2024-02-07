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В США и НАТО опровергли участие в кадровых перестановках на Украине

19:58
  • среда
  • 07 февраля 2024

На Западе уверяют, что не влияют на решение таких вопросов

Соединенные Штаты не оказывают влияния на Киев в вопросе о том, кто должен командовать украинской армией. Такое заявление сделал в среду, 7 февраля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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Как подчеркнул Салливан, "решения о конкретных кандидатурах остаются за Украиной, не нам принимать решения в этом процессе".

Это подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что "это решение Украины, и у НАТО не может быть никакого мнения на этот счет", сообщает "Интерфакс".

Ранее глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что перемены в украинском правительстве неспособны повлиять на отношения Киева с западными партнерами, потому что они уважают право президента Украины Владимира Зеленского принимать соответствующие решения.

Однако бывший глава украинского кабмина Николай Азаров предполагал, что приезд в Киев заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд имеет непосредственное отношение к возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, поскольку у Нуланд есть репутация "решателя".

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