Фигуристку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Спортивный арбитражный суд (CAS) в среду, 7 февраля, опубликовал мотивировочную часть по делу о нарушении антидопинговых правил российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Результат допинг-пробы Камилы Валиевой, согласно этому документу, показал наличие в ней экдистерона. Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме.

При этом было установлено, что фигуристка принимала около 60 различных лекарств и пищевых добавок. Однако ни она сама, ни представители тренерского штаба не смогли объяснить, как в их числе оказался экдистерон.

CAS признал несостоятельной объяснения российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях о попадании запрещенного вещества в ее организм через десерт, приготовленный дедушкой на доске для измельчения таблеток, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Спортивного арбитражного суда в Швейцарии о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой является политизированным. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия защищает своих спортсменов до конца и собирается подавать апелляцию.

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