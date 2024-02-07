Белый дом прокомментировал интервью Путина Карлсону

Журналист заявлял, что Вашингтон пытался ему помешать

В США слышали различные высказывания, ставящие под сомнение коллективную поддержку Украины западными странами. Такое заявление сделал в среду, 7 февраля, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным.

Карлсон утверждает, что американцы не имеют представления о том, что в действительности происходит между Россией и Украиной, а СМИ в США не потрудились взять интервью у российского лидера, чтобы восполнить пробелы.

По словам Салливана, Соединенные Штаты "последовательно доказывали, почему оказание помощи Украине отвечает фундаментальным интересам как Вашингтона, так и НАТО в сфере национальной безопасности".

Салливан выразил убежденность в том, что "наши документы в этом вопросе продолжают превалировать", сообщает РИА Новости. При этом чиновник обошел молчанием обвинения со стороны Карлсона в том, что Белый дом всячески пытался ему помешать взять интервью у Путина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин действительно дал интервью Такеру Карлсону. Спикер Кремля отметил, что Карлсон не занимает ни пророссийскую, ни проукраинскую позицию — она, скорее, проамериканская, однако "контрастно отличается от позиции традиционных англосаксонских СМИ".

При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер словами "абсолютно нет" попыталась опровергнуть слова Такера Карлсона о попытках администрации президента США сорвать его интервью с Владимиром Путиным.

Сам Карлсон отмечал, что его "коллеги в Америке буквально сошли с ума" из-за решения журналиста отправиться в Москву. Однако он объяснил, что захотел увидеть, "как все устроено", собственными глазами. При этом Карлсон заявил, что готов взять интервью и у украинского президента Владимира Зеленского, если тот даст согласие.

Между тем в Соединенных Штатах противники Карлсона заинтересовались его миллионными доходами. Хотя был одним из самых популярных телеведущих, пока его не уволили с телеканала Fox News, тем не менее, некоторым кажется, что он не просто талантливый журналист.

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