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Израиль допустят к участию в "Евровидении-2024"

20:59
  • среда
  • 07 февраля 2024

Из-за войны в секторе Газа многие в этом сомневались

Израиль сможет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение-2024", который пройдет в этом году в шведском городе Мальмё. Об этом в среду, 7 февраля, рассказали организаторы мероприятия.
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Как сообщает NBC News, израильская государственная телекомпания KAN выполнила все правила конкурса и сможет участвовать, как и в последние 50 лет.

При этом организатор "Евровидения" отказался вдаваться в политические нюансы и объяснять, чем палестино-израильский конфликт, с точки зрения участия в конкурсе, отличается от российско-украинского.

Россия неоднократно указывала, что конкурс "Евровидение" стал сильно политизированным, а потому наша страна отказалась в нем участвовать. Спикер российского МИД Мария Захарова отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский "составил бы участникам "Евровидения" достойную конкуренцию", а потому организаторы мероприятия напрасно не разрешили ему выступить.

При этом уже в 2024 году в России пройдет первый международный конкурс популярной песни "Интервидение". Глава кабмина Михаил Мишустин пообещал, что это будет яркий и неординарный музыкальный праздник.

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