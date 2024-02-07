Экзитполы: Алиев набирает свыше 90% на выборах президента Азербайджана

Проголосовали более 76,73% избирателей

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победит на внеочередных выборах главы государства с 93,9% голосов. Такие цифры в среду, 7 февраля, опубликовала Лига защиты трудовых прав граждан по результатам экзитпола.

Авторы исследования утверждают, что "победа в Карабахе обеспечила Ильхаму Алиеву невероятную поддержку", поэтому результаты опроса неудивительны. По этой же причине активность избирателей на выборах оказалась выше, чем на предыдущих волеизъявлениях, сообщает ТАСС.

Центризбирком Азербайджана между тем рассказал, что итоговая явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 20:00 мск превысила 76,73%, сообщает РИА Новости.

26 декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые после последних событий в Нагорном Карабахе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они поприветствовали друг друга рукопожатием. ИльхамАлиев подчеркивал, что в Азербайджане хотели бы, чтобы с Арменией "не было войны вовсе, и на этот счет должны быть гарантии".

При этом Россия продолжает выполнять свои обязанности в трехстороннем урегулировании конфликта по Нагорному Карабаху. Азербайджан выразил готовность подписать мирный договор с Арменией на российской территории.

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