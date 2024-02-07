ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экзитполы: Алиев набирает свыше 90% на выборах президента Азербайджана

21:21
  • среда
  • 07 февраля 2024

Проголосовали более 76,73% избирателей

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победит на внеочередных выборах главы государства с 93,9% голосов. Такие цифры в среду, 7 февраля, опубликовала Лига защиты трудовых прав граждан по результатам экзитпола.

Авторы исследования утверждают, что "победа в Карабахе обеспечила Ильхаму Алиеву невероятную поддержку", поэтому результаты опроса неудивительны. По этой же причине активность избирателей на выборах оказалась выше, чем на предыдущих волеизъявлениях, сообщает ТАСС.

Центризбирком Азербайджана между тем рассказал, что итоговая явка избирателей на выборах президента Азербайджана по состоянию на 20:00 мск превысила 76,73%, сообщает РИА Новости.

26 декабря на полях саммита СНГ в Санкт-Петербурге президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые после последних событий в Нагорном Карабахе встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они поприветствовали друг друга рукопожатием. ИльхамАлиев подчеркивал, что в Азербайджане хотели бы, чтобы с Арменией "не было войны вовсе, и на этот счет должны быть гарантии".

При этом Россия продолжает выполнять свои обязанности в трехстороннем урегулировании конфликта по Нагорному Карабаху. Азербайджан выразил готовность подписать мирный договор с Арменией на российской территории.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Голосование на выборах в Азербайджане
Голосование на выборах в Азербайджане
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.