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Кулеба признал неспособность европейского ОПК конкурировать с российским

21:42
  • среда
  • 07 февраля 2024

Европа не успевает произвести нужное Украине количество снарядов

Оборонно-промышленному комплексу Евросоюза не удается конкурировать с российским. Об этом в среду, 7 февраля, заявил украинский министр обороны Дмитрий Кулеба.
ЕС провалил план по сбору миллиона снарядов для Украины

По словам украинского министра, Вооруженные силы Украины постоянно испытывают дефицит снарядов, поэтому "главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод".

Однако Евросоюз, несмотря на все старания обеспечить украинской армии миллион снарядов к марту, не смог выполнить поставленную задачу, сообщает ТАСС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что "самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки снарядов Украине" — прекращение экспорта членами Евросоюза снарядов третьим странам.

Между тем Германия, второй после США крупнейший донор киевского режима, заявила, что достигла границ своих возможностей в поставках Украине боеприпасов. В Минобороны ФРГ подчеркнули, что подписание новых договоров по поставкам станет возможным лишь в случае наращивания производственных мощностей.

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