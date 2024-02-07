Европа не успевает произвести нужное Украине количество снарядов

Оборонно-промышленному комплексу Евросоюза не удается конкурировать с российским. Об этом в среду, 7 февраля, заявил украинский министр обороны Дмитрий Кулеба.

По словам украинского министра, Вооруженные силы Украины постоянно испытывают дефицит снарядов, поэтому "главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод".

Однако Евросоюз, несмотря на все старания обеспечить украинской армии миллион снарядов к марту, не смог выполнить поставленную задачу, сообщает ТАСС.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что "самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки снарядов Украине" — прекращение экспорта членами Евросоюза снарядов третьим странам.

Между тем Германия, второй после США крупнейший донор киевского режима, заявила, что достигла границ своих возможностей в поставках Украине боеприпасов. В Минобороны ФРГ подчеркнули, что подписание новых договоров по поставкам станет возможным лишь в случае наращивания производственных мощностей.

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