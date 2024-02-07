Среднегодовая безработица в России упала до минимума с 1992 года

По итогам 2023 года показатель составил 3,2%

Среднегодовой уровень безработицы по итогам 2023 года составил 3,2%, это самый низкий показатель с 1992 года, то есть - исторический минимум. Об этом в среду, 7 февраля, рассказал генеральный директор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.

Эксперт отметил, что до рекордного уровня увеличилась численность занятых в декабре — 74,2 миллиона человек. Это самый высокий показатель числа занятых в последний месяц года с 2005 года, хотя обычно в декабре истекает период действия срочных трудовых договоров.

Платыгин подчеркнул, что "все это вкупе с рекордно низкими показателями безработицы говорит об устойчивом рынке труда соискателя", сообщает ТАСС.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков подчеркивал, что безработица в стране удерживается на рекордно низком уровне, а численность работающих россиян за год возросла на 1,6 миллиона человек. Это происходит благодаря государственной службе занятости, которая работает не только с соискателями, но и с работодателями.

В конце декабря 2023 года глава кабмина Михаил Мишустин подписал документ о продлении до конца 2024 ряда мер поддержки граждан на рынке труда. Они затрагивают россиян, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"