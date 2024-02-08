Компания в Гонконге потеряла огромную сумму из-за фейковой видеоконференции

Сотрудник перевёл на разные счета почти 26 миллионов долларов

Вы управляете реальностью или реальность управляет вами? Сегодня уже и не разберёшься. Мы так стремимся в виртуальное пространство, что перестаём различать границы между настоящим и выдуманным. История о том, как виртуальное общение и доверчивость может лишить вас крупной суммы денег. Не верьте своим глазам!

"Все выглядели настоящими": компания в Гонконге потеряла 200 миллионов гонконгских долларов в ходе фейковой видеоконференции.

Крупная транснациональная корпорация организовала видеоконференцию. В любом бизнесе дело обыкновенное. Сотрудник финансового подразделения, сидя в Гонконге, внимательно слушал своих руководителей, которые дали ему точные указания, куда и в каком количестве нужно перевести деньги. Исполнительный сотрудник перевёл на разные счета почти 26 миллионов долларов. И только потом догадался позвонить в штаб-квартиру компании в Великобритании. Оказалось, все участники конференции, кроме исполнителя, были виртуальными, созданными с помощью технологии дип-фейк.

Это я? Но я не говорю на греческом! Фраза об искусственном интеллекте, произнесённая на русском, этим самым искусственным интеллектом была не просто переведена на другой язык. Скопированы даже мой голос и тембр! Искусственный интеллект сегодня позволяет заглянуть даже в потусторонний мир. В Китае созданы программы, названные "ботами скорби". Дающие возможность пообщаться с ушедшими родственниками.

Как это с этической точки зрения? Не важно, бизнес работает. Компания получает от клиента видео, фотографии, аудиозаписи человека, покинувшего этот мир. И через некоторое время виртуальный собеседник готов, общайтесь. Уже есть сервисы, позволяющие вступить в переписку с великими людьми, которых давно нет. Приятно ведь получить СМС от Альберта Эйнштейна или Александра Македонского.

Первые виртуальные очки появились ещё в прошлом веке. Это была громоздкая конструкция, но тогда она стала сенсацией. Сегодня вирусная реклама предлагает сбежать от реальности, купив новые высокотехнологичные очки, которые можно вообще не снимать, чтобы находиться где-то между виртуальным и реальным миром. Правда, министр транспорта США Пит Буттиджич предупредил виртуальщиков: надо на дорогу смотреть, а не гонять по виртуальным трекам.

У нас этот виртуальный прибор пока восприняли с иронией. Время такое. Десять раз нужно проверить: с вами говорит живой человек? Или в действительности всё не так, как на самом деле?

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