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Эксперт Пикин высказался о расследовании терактов на "Северных потоках"

09:06
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Все понимают, что и как

Насколько сложно собрать необходимые улики на 70-метровой глубине? Означает ли ссылка на пределы юрисдикции то, что в Стокгольме просто не хотят назвать подозреваемых? И как далеко продвинулись в своих расследованиях немцы и датчане?

Отказ Швеции от расследования терактов на "Северных потоках" Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Все понимают, что и как. Поэтому в этой ситуации единственное, что можно сделать, это закрыть расследование. У немцев есть одна заинтересованная сторона – страховые компании. Думаю, они хотят услышать, кто виновен", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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