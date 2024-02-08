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Мощный циклон "Ольга" покидает Москву

08:35
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Последствия стихии устраняют

"Ольга" покидает Москву и уходит в Рязанскую область и Поволжье. Последствия мощного циклона устраняют в столичном регионе. Задействовано максимум техники и людей.

Этой ночью на уборку вышли более 15 тысяч машин и десятки тысяч коммунальщиков. Накануне сильный снегопад и плохая видимость вызвали множество аварий. В аэропортах были задержаны более 70 рейсов.

Сегодня снегопад, хотя и не такой интенсивный, продолжится. По данным синоптиков, высота сугробов может превысить полметра и побить рекорд 25-летней давности.

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