Огонь ведут под прикрытием мотострелков

Новые данные от Минобороны. На Южно-Донецком направлении мощные удары по позициям ВСУ наносят артиллеристы группировки "Восток". Пресечены две попытки противника провести ротацию подразделений. Потери радикалов за сутки составили 195 боевиков, три автомобиля и три самоходки.

На Купянском направлении сокрушительные удары по долговременным опорным пунктам противника наносят экипажи тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк". От термобарических снарядов невозможно укрыться ни в окопах, ни в блиндажах.

Одним ударом "Солнцепёк" накрывает площадь до 40 тысяч квадратных метров. Огонь ведут в непосредственной близости от противника под прикрытием мотострелков. Экипаж БМП-3 вооружен средствами радиоэлектронной борьбы и защищают "Солнцепеки" от атак вражеских дронов.

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