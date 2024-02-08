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Старший лейтенант Рустам Мингажев спас более 500 военнослужащих

08:45
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Боец ВС России оказывал помощь нашим раненым

Новые примеры мужества наших военнослужащих в зоне СВО. Рядовой Олег Волков во время проведения фортификационных работ у одного из населенных пунктов заметил дрон противника и открыл по нему прицельный огонь. Вражеский барражирующий боеприпас сдетонировал в воздухе, не успев приблизится к позициям российских войск. Подразделение мотострелков не пострадало.

Старший лейтенант Рустам Мингажев неоднократно оказывал помощь под ударами ВСУ нашим раненым. Он организовывал укрытия для пострадавших на поле боя, а также проводил эвакуацию не только военнослужащих, но и мирных жителей. За время СВО Рустаму удалось сохранить жизни более 500 военнослужащих.

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