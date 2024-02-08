Санкт-Петербургский государственный университет отмечает 300-летие

В честь юбилея организована праздничная программа

300-летие со дня основания отмечает сегодня Санкт-Петербургский государственный университет. К юбилею подготовлена большая праздничная программа. Флаги с символикой вуза украсили Дворцовый мост, зажжены факелы Ростральных колонн. Официальное начало торжеств ознаменует выстрел из пушки Петропавловской крепости в полдень.

Петр I мечтал создать в новой столице России высшее ученое сообщество по примеру французской научной Академии. А создал новую просветительскую систему.

"И сам государь, и люди, с которыми он советовался, пришли к выводу, что сама академия в конкретных российских условиях, без университета, без гимназии, без подготовки местных кадров эффективно работать не сможет. Поэтому вместе с академией учреждался и университет", - рассказал Евгений Настоящев, главный библиограф научной библиотеки им. Горького СПбГУ.

Первыми академиками были приглашенные выдающиеся европейские ученые того времени: Делиль, Бернулли, Байер. Они же стали первыми университетскими преподавателями. В то время лекции читали на латыни, преподавать на русском стали только спустя четверть века - это заслуга Михаила Ломоносова. А еще через 50 лет указом Николая I университет обрел свой постоянный дом - здание постройки Доменико Трезини, одно из первых в Санкт-Петербурге. А первая университетская библиотека в знаменитом коридоре с венецианскими окнами до сих пор считается крупнейшей в стране - более 7 миллионов томов.

Если присмотреться, можно увидеть, что вся поверхность этих шкафов испещрена маленькими точками. Это дырки от кнопок, которыми студенты прикалывали свои объявления. Объявления самые разные: о конспектах, лекциях, что-то купить или продать. Такая вот социальная сеть 19 века.

Среди выпускников множество выдающихся личностей. Попов, Тургенев, Столыпин, Павлов, Блок, Врубель, Рерих, Ландау - всех не перечислись. Именно здесь, в служебной квартирке на первом этаже, Дмитрий Менделеев сформулировал свое великое открытие.

"Тогда элементов было 63, сейчас их 118. Вот в этой таблице Менделеев оставляет пустые клеточки между известными открытыми, подробно описанными химическими элементами", - отметил Николай Поздняков, научный сотрудник музея-архива Д.И. Менделеева при СПбГУ.

Аудитория, в которой читал свои лекции студентам великий ученый, до сих пор хранит ту атмосферу большой науки. Его небольшая домашняя лаборатория - теперь современный высокотехнологичный химико-исследовательский центр - Менделеевский. А университетская кафедра зоологии с ее старинными коллекциями фауны - настоящее путешествие к истокам планеты. Ну как тут нынешним студентам не засесть за учебники!

Сейчас университет занимает почти 400 зданий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это настоящий город в городе - с собственными научными базами, исследовательскими лабораториями, в которых рождаются уникальные разработки. Материало-генеративная медицина и тканевая инженерия - печать на 3D-принтере биосовместимых костных имплантов, инновационная робототехника. Санкт-Петербургский университет сегодня - это 24 факультета, более 500 направлений подготовки и около 20 тысяч студентов.

"Абитуриенты сильные, преподаватели сильные. Великие преподаватели. Они у вас на устах, у всего мира на устах. Вы бы не захотели учиться на факультете, который возглавляет маэстро Гергиев, или на факультете, где деканом является Михаил Ковальчук, или на факультете, которым руководит Михаил Пиотровский? Или институт когнитивных технологий - Татьяна Черниговская", - рассказал Николай Кропачев, ректор Санкт-Петербургского государственного университета.

2024-й год объявлен годом СПбГУ в северной столице. Сегодня в честь "Альма-матер великих" флагами с его эмблемой украшен Дворцовый мост, а вечером на стрелке Васильевского острова зажгутся факелы ростральных колонн.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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