Оно станет противоядием для американцев

Американскому народу нужно противоядие от болезни русофобии, если он хочет иметь хоть какую-то надежду на выживание. Приобрести этот препарат нетрудно: его основа – правда, основанная на фактах и реалистичном понимании мира, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

По мнению Риттера, в условиях, когда большинство ведущих американских СМИ давно коррумпированы и пропагандируют русофобию, таким противоядием станет интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Это "величайший удар" по русофобии, которым пропитано американское общество, пишет бывший разведчик в статье на сайте Scottritterextra.

Риттер подчеркивает, что безудержная русофобия угрожает национальной безопасности самих Соединенных Штатов. Она создает ложное чувство опасности, заставляя идти на эскалацию конфликта. Интервью Путина заложит основу для более широкого обсуждения американо-российских отношений. Это выведет Америку с траектории конфликта, исключив возможность ядерной войны, говорится в статье.

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