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Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным выйдет в ночь на 9 февраля

08:21
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Кремль подтвердил, что президент дал интервью американскому журналисту

Американский журналист Такер Карлсон опубликует свое интервью с российским президентом Владимиром Путиным 8 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени, сообщается в социальных сетях.
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Это соответствует 2:00 пятницы, 9 февраля, по московскому времени, уточняет РИА Новости. Такер Карлсон пообещал, что интервью будет обнародовано в полном варианте, без монтажа и купюр, а посмотреть его можно будет бесплатно.

Такер Карлсон объяснил свой приезд в Москву желанием собственными глазами увидеть, "как все устроено", а интервью с российским лидером — тем, что американцы понятия не имеют, что в действительности происходит, хотя "они должны знать, что они оплачивают".

Однако советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отказался принять высказывания журналиста на счет Вашингтона, заявив, что "наши документы в этом вопросе продолжают превалировать".

При этом в интернете Карлсона предупреждают, что ему может грозить преследование со стороны американских властей за столь смелый шаг без одобрения Белого дома. Некоторые полагают, что журналист "может стать следующим Джулианом Ассанжем".

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