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Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Украине

08:49
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Документ не прошел голосование

Американский Сенат не принял комплексный законопроект, предусматривающий выделение дополнительных средств на защиту границ Соединенных Штатов, а также помощь Украине и Израилю.
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Против принятия документа выступили 50 сенаторов, а поддержали его 49. При этом для прохождения законопроекта требовалось минимум 60 голосов в его поддержку.

Как отмечает РИА Новости, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер в последнюю минуту решил голосовать против собственного законопроекта, а не за него — это даст возможность повторно вынести документ на голосование.

Ранее президент США Джо Байден в попытках убедить законотворцев выделить дополнительные деньги Киеву подчеркнул, что Украина "сейчас в отчаянном положении", а каждая неделя без новой помощи означает постепенное исчерпание оружия и боеприпасов, "с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска".

Между тем Германия, второй после США крупнейший донор киевского режима, заявила, что достигла границ своих возможностей в поставках Украине боеприпасов. В Минобороны ФРГ отмечали, что подписание новых договоров по поставкам станет возможным лишь в случае наращивания производственных мощностей.

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