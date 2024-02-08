Сенат США заблокировал законопроект по охране границ и помощи Украине

Документ не прошел голосование

Американский Сенат не принял комплексный законопроект, предусматривающий выделение дополнительных средств на защиту границ Соединенных Штатов, а также помощь Украине и Израилю.

Против принятия документа выступили 50 сенаторов, а поддержали его 49. При этом для прохождения законопроекта требовалось минимум 60 голосов в его поддержку.

Как отмечает РИА Новости, лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер в последнюю минуту решил голосовать против собственного законопроекта, а не за него — это даст возможность повторно вынести документ на голосование.

Ранее президент США Джо Байден в попытках убедить законотворцев выделить дополнительные деньги Киеву подчеркнул, что Украина "сейчас в отчаянном положении", а каждая неделя без новой помощи означает постепенное исчерпание оружия и боеприпасов, "с помощью которых Украина может защищаться от российского натиска".

Между тем Германия, второй после США крупнейший донор киевского режима, заявила, что достигла границ своих возможностей в поставках Украине боеприпасов. В Минобороны ФРГ отмечали, что подписание новых договоров по поставкам станет возможным лишь в случае наращивания производственных мощностей.

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