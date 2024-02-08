ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Крымом

08:35
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России, сообщили в Минобороны. Украинский дрон уничтожен над Крымом.

Беспилотник ВСУ атаковал село под Белгородом
Российская ПВО сбила четвертый беспилотник над Брянской областью

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО минувшей ночью засекли беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым. Беспилотник был уничтожен.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили в зоне СВО более 100 беспилотников противника. Также был сбит украинский истребитель МиГ-29.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.