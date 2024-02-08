Российская ПВО сбила дрон ВСУ над Крымом

Противник использовал БПЛА самолетного типа

Российские силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на территории России, сообщили в Минобороны. Украинский дрон уничтожен над Крымом.

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО минувшей ночью засекли беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым. Беспилотник был уничтожен.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили в зоне СВО более 100 беспилотников противника. Также был сбит украинский истребитель МиГ-29.

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