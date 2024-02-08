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Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки

08:51
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Мэр поблагодарил их за энтузиазм, талант и вклад в развитие Москвы.

Сергей Собянин поздравил ученых и исследователей с Днем российской науки. По словам мэра, сейчас в городе работают технопарки с тысячами высокотехнологичных компаний, создается центр "Воробьевы горы" и многое другое. Собянин поблагодарил ученых за энтузиазм, талант и вклад в развитие Москвы.

"Сердечно поздравляю ученых и исследователей с Днем российской науки! Этот праздник объединяет талантливых, творческих и целеустремленных людей, посвятивших себя новым разработкам и открытиям. Москва – крупнейший центр российской науки. Помимо уже зарекомендовавших себя исследовательских институтов, сегодня при поддержке города появляются новые перспективные площадки", – написал он.
 

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