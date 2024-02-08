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Названа предполагаемая дата послания Путина Федеральному собранию

09:00
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Кремль официально дату не называл

Российский лидер Владимир Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 27 или 28 февраля. Об этом в четверг, 8 февраля, рассказали источники в губернаторском корпусе.

Собеседники РИА Новости объясняют свои предположения тем, что командировки глав восточных регионов в Москву планируются именно на эти дни.

Однако источники подчеркивают, что названные ими даты пока остаются под вопросом.

Двумя днями ранее спикер Кремля Дмитрий Песков не стал отрицать, что Владимир Путин может обратиться к Федеральному собранию в конце февраля или в начале марта, однако конкретный день не назвал.

Между тем остаются вопросы и по дате визита Владимира Путина в Турцию. Источники утверждают, что поездка откладывается и состоится не в феврале, как планировалось, а в конце апреля или в начале мая. Песков не стал приводить конкретику относительно даты предстоящей поездки Путина в Анкару, но подчеркнул, что подготовка к ней не прекращалась.

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