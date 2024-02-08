ЦИК: Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана

Политик набрал свыше 90% голосов

Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах главы государства, которые прошли 7 февраля, с 92,05% голосов.

Как уточнил председатель азербайджанской Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов, это данные, полученные в результате обработки протоколов с 93,35% участков для голосования.

С переизбранием Алиева уже поздравили все его конкуренты по выборам. Поздравления политику направил также председатель КНР Си Цзиньпин, выразив уверенность в том, что под руководством Алиева Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях государственного строительства, сообщает ТАСС.

В декабре 2023 года в ходе телефонной беседы российский президент поздравил азербайджанского коллегу с днем рождения, отметив высокий уровень отношений стратегического партнерства и союзничества между Москвой и Баку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что российский лидер уделяет большое внимание развитию взаимодействия между Россией и Азербайджаном. В рамках двусторонней декларации о союзническом взаимодействии стороны обсуждают разработку совместных проектов, которые будут иметь в том числе глобальный характер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"