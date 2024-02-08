Расследование прекращено из-за вступления страны в НАТО

Швеция прекратила расследование теракта на "Северных потоках" из-за своего вступления в НАТО. Шведская прокуратура пошла на сокрытие преступления и подлог, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера парламента, в этом преступлении не обошлось без участия США. Это главный идеолог, а исполнитель - Украина. Но если бы в Стокгольме сказали правду, то обрели бы проблемы, Вашингтон такого не прощает. Поэтому прокуратура Швеции пошла на подлог, сокрытие преступления, которое в первую очередь нанесло ущерб Германии, Нидерландам и Франции, написал Володин в Telegram.

Спикер Госдумы подчеркнул, что Вашингтон при помощи НАТО разрушает Евросоюз. Страны ЕС утратили суверенитет и остались с проблемами, которые решить непросто. США их попросту наказали, отключив от "Северных потоков", втянув в войну на Украине и заставив принять миллионы беженцев.

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