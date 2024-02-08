Украинцы в стране настроены положительно

Украинцы, проживающие в Сербии, преимущественно поддерживают политику президента России Владимира Путина, в отличие от приехавших в страну россиян. Об этом в среду, 7 февраля, рассказал сербский президент Александр Вучич.

По словам политика, "россиян в Сербии немного, но интересно, что эти россияне в Сербии в основном ориентированы против президента Путина". Вучич назвал интересным то, что находящиеся в стране украинцы, в основном русскоязычные, "намного больше настроены в пользу президента Путина".

Сербский лидер отметил, что "это небольшое число, около 45-50 тысяч", однако не уточнил, к кому именно относятся эти цифры — к россиянам или к украинцам, проживающим в Сербии, сообщает РИА Новости.

Тем временем Запад не оставляет попыток склонить Сербию на свою сторону в вопросе антироссийских санкций. Послы Германии Анке Конрад и Франции Пьер Кошар призвали Белград ввести рестрикции против России, заверив, что место для Сербии в Евросоюзе уже "зарезервировано".

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова подтверждала, что коллективный Запад поставил Сербии ультиматум: "Либо с Западом, либо с Россией". В аналогичные рамки западные страны в свое время загоняли Украину.

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