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Аномальные осадки накрыли всю центральную Россию

11:36
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Циклон движется в сторону Поволжья

Центральные регионы России, Южный Урал и Поволжье приходят в себя после мощного удара стихии. Циклон "Ольга" принес в европейскую часть страны аномальные осадки. Сильный снег, метель и плохая видимость стали причиной многочисленных аварий на федеральных автотрассах и привели к задержкам авиарейсов. А в Москве побит исторический рекорд по высоте снежного покрова.
Сугробы в Москве достигли рекордной высоты в 60 см

Метель и штормовой ветер этим утром парализовали движение на трассах Оренбуржья. Из-за почти нулевой видимости сразу на нескольких участках дорог в региональном ГИБДД пришлось ввести ограничения на проезд автотранспорта. Улучшения погодной обстановки водителям, отправившимся в путь, теперь приходится дожидаться в многокилометровых заторах.

Воздержаться от дальних поездок просят и жителей Челябинской области. Регион заметает вторые сутки подряд. И все это время у спасателей местного МЧС не убавляется забот.

Снеговые облака накрыли всю центральную Россию. И, судя по спутниковому снимку Роскосмоса, запечатлевшему во всей красе циклон "Ольгу", стихии не видно ни конца ни края. Образовавшийся на юге Гренландии, циклон теперь неспешно движется в сторону Поволжья.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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