Состояние президента США вызывает вопросы

Очередные неутешительные новости для киевского режима пришли из-за океана. Белому дому вновь не удалось провести через Конгресс ставший уже скандальным законопроект о выделении денег Украине. Документ в ходе первого же процедурного голосования заблокировал Сенат. Причем, против выступили не только республиканцы, но и часть демократов, у которых большинство в верхней палате парламента.

То ли "слоны" просто задавили "ослов" массой, то ли демократы, чьим официальным символом является упрямое вьючное животное, устроили сознательный бунт на корабле. И до них стало доходить: оголтело поддерживая все безумные идеи администрации Байдена, долго в своих креслах они не усидят.

В контролируемой демпартией верхней палате Конгресса США не прошел законопроект о защите границы и помощи Израилю с Украиной. Хотя на рассмотрение документ вносило именно сенатское большинство. Киевским содержанкам хотели отстегнуть более 60 миллиардов долларов. И втрое меньше - на решение одной из главных внутренних проблем Штатов - охрану южных рубежей. К взбунтовавшимся республиканцам присоединились и несколько демократов. В итоге законопроект даже не дошел до рассмотрения.

"Рейтинг одобрения президента Соединенных Штатов составляет 37 процентов. И если конгрессмены-демократы хотят лично для себя того же, то они просто себе вредят", - заявил Майк Джонсон, спикер Палаты Представителей США.

Демократы во главе с Байденом пытаются убедить общественность: разговоры о необходимости защитить границы США от неконтролируемого потока мигрантов - всего лишь политические игры и манипуляции республиканцев. И стоит за всем этим Трамп, который хочет сыграть на больной теме и выиграть президентскую гонку.

"Если вы намерены продолжать использовать южную границу в качестве фона для своей политической кампании, желаю вам удачи. Но не приезжайте в Аризону. Перенесите свой политический театр в Техас. Сенат подвел Аризону. Это позор", - говорит сенатор (штат Аризона) Кирстен Синема.

Республиканцы же считают позором не только то, что президент спускает миллиарды на что угодно, только не на нужды самих граждан и их безопасность, но и сам факт того, что человек, пребывающий в весьма странном психофизическом состоянии, продолжает занимать главный пост.

И состояние это явно прогрессирует. Если раньше Байден здоровался с невидимыми друзьями, то теперь и вовсе с мертвыми. Видимо, загробным мир становится ему все ближе. Второй раз за неделю 81-летний политик пообщался с давно ушедшими европейскими лидерами. На днях уверял, что разговаривал с похороненным еще 30 лет назад президентом Франции Франсуа Миттераном.

На мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке Байден уверял, что в 2021-м году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем. Его слова цитирует агентство Блумберг. Журналисты издания напомнили: Коль умер еще в 2017-м. И предположили, что, возможно, американский президент перепутал того с Ангелой Меркель. Ну, то есть ему все едино: что Коль, что Меркель... звучит почти одинаково.

Чем хуже дела у кандидата в президенты от Демпартии, тем упорнее пытаются выбросить из гонки главного соперника Трампа. Адвокаты последнего не исключают: его вполне могут отправить за решетку. В общей сложности бывшему хозяину Белого дома предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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