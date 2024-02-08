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Что ждут на Западе от исторического интервью Карлсона с Путиным

11:46
  • четверг
  • 08 февраля 2024

В Евросоюзе заговорили о том, чтобы ввести санкции против Такера Карлсона

Уже в ближайшие часы в США взорвётся информационная бомба. Такер Карлсон объявил, что опубликует интервью Владимира Путина в 6 вечера по восточноамериканскому времени. В Москве будет 2 часа ночи. За рубежом реакция бурная и противоречивая. Пока одни замерли в предвкушении, другие мечтают, чтобы материал не вышел. Чего ждут от будущей мировой сенсации?
Карлсон улетел из России

Настоящая погоня за сенсацией. Брюнета в черных ботинках и синей куртке журналисты выслеживали, где только можно. В последний раз его видели сегодня в аэропорту "Шереметьево" около 4 часов утра. Вполне вероятно, рейсом Москва-Белград он улетел...

Неизвестно, обещал ли вернуться, но то, что Такер Карлсон своей поездкой в Москву взбудоражил весь мир, это уже понятно. Ни много ни мало историческое интервью выйдет в свет уже менее чем через сутки. В 2 часа ночи по московскому времени. В Соединенных Штатах Америки на часах будет 6 часов вечера – прайм-тайм. В соцсетях уже десятки мемов. Новость об интервью с российским президентом затмила все остальные инфоповоды мира. Так Такера рисуют в Европе – кремлевским пропагандистом. А тут господин Карлсон в окружении Ленина и Сталина на Красной площади.

Завистливые американские и европейские коллеги второй день обсуждают человека, которому удалось то, о чем мечтал каждый из них. Вот Джейн Псаки, бывший пресс-секретарь Белого дома, а ныне ведущая своей авторской программы, заявляет, что Такер приехал в Москву за пиаром, совсем позабыв, что аудитория популярного ведущего достигает почти 12 миллионов человек.

Чем больше в Вашингтоне разгорается огонь ненависти к предстоящему выпуску нового фильма Такера, тем больше прогнозов, что же ждет мировую публику. Судя по тому, что журналист направил запрос на интервью и Владимиру Зеленскому, в разговоре с российским лидером немало времени посвятят ситуации на Украине. Такер Карлсон – соратник Трампа - и не упустит возможность вспомнить о провалившейся попытке договориться с Джо Байденом в конце 2021-го. В общем, американским зрителям будет очень интересно.

В Евросоюзе даже заговорили о том, чтобы ввести санкции против Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. На Украине американский журналист давно внесен в базу ресурса "Миротворец" (экстремистский и запрещенный в России нацистский сайт). И этот факт серьезно осложнит ситуацию, если Зеленский вдруг согласится на интервью. Скорее всего, никакие гарантии безопасности Такеру никто не даст. В отличие от его американских коллег, которые на Украину ездят, как к себе домой. 

Тем временем приложение платформы X стало самым скачиваемым на фоне предстоящего интервью Карлсона с Путиным. Желающих его посмотреть не менее 100 миллионов человек. По крайне мере, столько просмотров уже собрал анонс, который накануне опубликовал американский журналист.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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