ЦИК: В бюллетенях на выборах президента будет четыре кандидата

Элла Памфилова подвела итоги проверки подписных листов

В бюллетенях на предстоящих в марте выборах президента России будет четыре кандидата. Об этом сегодня на заседании Центризбиркома заявила Элла Памфилова.

Так глава ЦИК прокомментировала итоги масштабной проверки подписных листов, в результате которой выяснилось: значительная часть подписей в поддержку ряда кандидатур оказались недействительными. В частности, комиссия отказала в регистрации лидеру партии "Коммунисты России" Сергею Малинковичу, самовыдвиженцам Анатолию Баташеву и Раде Русских.

Также недостаточное количество верифицированных подписей - менее 100 тысяч вместо 300 тысяч необходимых - стало основанием для отстранения от кампании кандидата от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина.

Напомним, выборы президента России пройдут в течение трёх дней - с 15 по 17 марта. Жители 29 регионов смогут проголосовать онлайн. Также избирательные участки откроют в 143 странах. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов: Владимира Путина, идущего на выборы в качестве самовыдвиженца, и трёх претендентов на пост главы государства от парламентских фракций - Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Даванкова - кандидата от партии "Новые люди".

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