Карлсон улетел из России

По некоторым данным, журналист планирует взять интервью у Зеленского

Такер Карлсон покинул Россию. Американского журналиста видели на борту рейса Москва-Белград, который вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в 4:15 по московскому времени. Telegram-канал Mash публикует снимок с Карлсоном в салоне самолета.

Бывший ведущий популярного шоу на FoxNews, а ныне независимый журналист приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в среду, что беседа Карлсона с российскими лидером состоялась.

По некоторым данным, журналист намерен из Белграда отправиться в Киев. Сообщается, что Карлсон планирует взять интервью у Владимира Зеленского, это неподтвержденная информация.

Как сообщили американские СМИ, интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 18:00 8 февраля – в Москве будет уже 2 часа ночи 9 февраля. Интервью появится на сайте самого журналиста и в соцсети X.

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