ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Карлсон улетел из России

09:50
  • четверг
  • 08 февраля 2024

По некоторым данным, журналист планирует взять интервью у Зеленского

Такер Карлсон покинул Россию. Американского журналиста видели на борту рейса Москва-Белград, который вылетел из столичного аэропорта Шереметьево в 4:15 по московскому времени. Telegram-канал Mash публикует снимок с Карлсоном в салоне самолета.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным выйдет в ночь на 9 февраля
"Величайшим ударом" назвали в США интервью Путина Карлсону

Бывший ведущий популярного шоу на FoxNews, а ныне независимый журналист приезжал в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил в среду, что беседа Карлсона с российскими лидером состоялась.

По некоторым данным, журналист намерен из Белграда отправиться в Киев. Сообщается, что Карлсон планирует взять интервью у Владимира Зеленского, это неподтвержденная информация.

Как сообщили американские СМИ, интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано в 18:00 8 февраля – в Москве будет уже 2 часа ночи 9 февраля. Интервью появится на сайте самого журналиста и в соцсети X.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Американский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.