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Сугробы в Москве достигли рекордной высоты в 60 см

09:58
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Это самый высокий показатель для 8 февраля

Высота сугробов в Москве достигла рекордных для 8 февраля 60 сантиметров. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за снегопада

Как уточнил метеоролог, прежний рекорд для 8 февраля фиксировали четверть века назад, в 1999 году — тогда сугробы достигали 58 сантиметров. При этом абсолютный рекорд по высоте снежного покрова зимой принадлежит 18 февраля 1966 года — 65 сантиметров.

Вильфанд также отметил, что рекорд по осадкам достигнут не был, но показатели были близки к рекордному значению, сообщает ТАСС.

Мощнейший снегопад в столичный регион принес циклон "Ольга". Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что он образовался над Северным морем, прошел по побережью Северной Европы и переместился через Калининградскую область в центр европейской территории.

При этом на смену относительно теплой погоде в Москву идет новая морозная волна. Ночью 8 и 9 февраля в столичном регионе температура опустится ниже минус 20 градусов. Днем в пятницу, 9 февраля, ожидается от минус 9 до минус 14 градусов.

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