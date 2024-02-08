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В ВСУ рассказали о попытках выбраться из тупика за счет наемников

10:20
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Украинская армия терпит на фронте провал за провалом

Украина на фоне тупиковой ситуации на поле боя расширяет систему, позволяющую иностранцам вступать в украинскую армию. Об этом рассказал офицер координационного департамента иностранного легиона ВСУ Александр Шахури.

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По словам Шахури, которые цитирует Associated Press, новые подходы обеспечивают иностранным гражданам со всего мира возможность присоединиться к украинской армии.

Украинские власти из соображений безопасности не называют количество иностранных наемников, воюющих за ВСУ, однако "говорят, что профиль боевиков изменился", отмечает агентство.

Украина пытается вербовать наемников даже в отдаленных странах, например, в Шри-Ланке. Глава МИД государства Али Сабри подчеркнул, что бывшие военные увольняются со службы и отправляются на Украину, причем украинские агенты активно ведут вербовку.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что иностранные военные наемники, в том числе из государств — членов НАТО, — это легитимная цель для российских ракетных ударов. Это наша реакция на то, что альянс все более активно вовлекается в боевые действия в зоне СВО, подчеркнул эксперт.

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