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Байден второй раз за неделю "пообщался" с умершим политиком

11:01
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Президент США в силу возраста часто попадает в нелепые ситуации

Президент США Джо Байден отметился очередной нелепой оговоркой. Политик заявил, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, который в действительности умер еще в 2017 году.
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Описывая события, происходившие в 2021 году, Байден заявил, что "Гельмут Коль повернулся ко мне и сказал...", сообщает Bloomberg. Продолжая свою речь, престарелый президент еще раз упомянул Коля, хотя тот скончался за четыре года до описываемой ситуации.

Агентство предположило, что Джо Байден перепутал Гельмута Коля с Ангелой Меркель.

Несколькими днями ранее Байден заявил, что недавно встречался с экс-президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер почти 30 лет назад. При этом президент США умудрился перепутать и государство, отметив, что "Миттеран из Германии… я имею в виду, из Франции".

Очередной конфуз Байдена саркастично прокомментировал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. Он отметил, что американскому лидеру поступил "зловещий сигнал из загробного мира", а Байден не только пообщался с покойником, но и перепутал "страну лягушатников со страной ливерной колбасы".

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