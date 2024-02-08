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Жителя Красноярска приговорили к 13 годам за госизмену

10:32
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Он сотрудничал с СБУ

Тринадцать лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима: такой приговор вынес Красноярский краевой суд 23-летнему Дмитрию Киселеву. Жителя Красноярска обвинили в госизмене и подготовке теракта.

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Следствие установило, что Киселев связался через интернет с сотрудниками Службы безопасности Украины. Ему дали задание фотографировать инфраструктурные объекты в Красноярском крае.  Также он планировал поджог и взрывы на железной дороге. Кроме того, осужденный передал СБУ информацию о расположении российских войск в донбасском городе Харцызске.

Как заявил ранее директор ФСБ Александр Бортников, что Киев на фоне военных неудач начал активнее засылать в Россию шпионов и диверсантов. Также украинские спецслужбы устанавливают контакты со своими агентами на российской территории, чтобы нанести вред России в тылу, передает РИА Новости.

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