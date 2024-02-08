В Оренбурге прощаются с экипажем сбитого Ил-76

Почтить память лётчиков и инженеров пришли сотни человек

В Оренбурге прощаются с экипажем самолёта Ил-76, который был сбит над Белгородом украинскими боевиками. Почтить память лётчиков и инженеров пришли сотни человек, в том числе родственники, военнослужащие, представители власти.

В зале, где проходит церемония, установлены десятки венков. Жители Оренбурга отдают дань уважения и памяти землякам, многие несут цветы. За самоотверженность и отвагу, которые проявил экипаж, сегодня их родным и близким вручили Ордена Мужества.

Трагедия произошла 24 января. Ил-76 перевозил 65 украинских военнопленных для обмена. Также на борту находились 6 членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли. Следствие установило, что самолёт был сбит американской системой Patriot, которую использовали ВСУ.

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