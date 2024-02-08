Российские беспилотники поразили объект инфраструктуры под Винницей

На предприятии вспыхнул пожар

Инфраструктурный объект в Винницкой области загорелся в результате атаки российских беспилотников. Как утверждает глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, пожар возник из-за падения обломков сбитых дронов.

Как написал Борзов в Telegram, работы по ликвидации последствий падения БПЛА еще ведутся. Огонь удалось локализовать, пострадавших нет.

В ночь на четверг воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сирены звучали в Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской областях. Мощные взрывы прогремели в Одессе.

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