Ведомство прокомментировало заявления из Кишинева на эту тему

Молдавские власти не направляли в исполком СНГ официальных уведомлений о намерении выйти из Содружества. Об этом в четверг, 8 февраля, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Александр Панкин.

Дипломат прокомментировал высказывание главы молдавской парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойны Герман о том, что Молдавия окончательно выйдет из СНГ до конца 2024 года.

Панкин напомнил, что выход из состава международной организации — это суверенное право государства. Замминистра подчеркнул, что если такое решение будет принято в Кишиневе, "это вызовет сожаление, но вряд ли существенным образом скажется на работе СНГ", сообщает РИА Новости.

Российский лидер Владимир Путин ранее напоминал, что Молдавия совсем недавно была беднейшей страной Европы. Если Кишинев хочет выйти из СНГ — это его право, но тогда он утратит преференции на энергетическом и сельскохозяйственном рынках, которыми пользуются члены интеграционных региональных объединений.

При этом молдавские власти уверяли, что Москва якобы пытается воспрепятствовать евроинтеграции республики. Как заявлял руководитель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу, именно в рамках таких попытках российская сторона якобы создала "этот замороженный конфликт в Приднестровье".

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