Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Влада Винокурова

Помощь требуется срочно

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение годовалого Влада Винокурова. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У Влада острый лимфобластный лейкоз. Он уже перенёс несколько курсов химиотерапии. А теперь ребёнку нужны срочная трансплантация костного мозга и курс сопроводительной терапии. Но стоит лечение очень дорого.

Слова благодарности от мамы Влада: "Нам сложно подобрать слова, чтобы описать всю благодарность. Я хочу сказать спасибо абсолютно каждому, кто обратил внимание на нашу проблему и откликнулся! Спасибо благотворительному фонду, который оказал помощь в сборе средств на сопроводительную терапию. Спасибо нашему родному Новосибирску, нашему поселку за поддержку. Спасибо всей стране и каждому из Вас! Все это время мы молились только об одном: успеть закрыть сбор вовремя, чтобы у нашего мальчика был шанс на жизнь. Впереди у Владика очень сложный этап — трансплантация костного мозга. Это тяжелая процедура, но Влад у меня сильный. А главное — у него есть поддержка в виде Вас, миллионов добрых людей. Спасибо Вам, что нашли время и возможность нам помочь, так могут поступать только люди с добрым, бескорыстным и отзывчивым сердцем. Благодарим Вас за то, что дали нашему Владу шанс на полноценную и здоровую жизнь, что помогли нам собрать деньги на лечение в такой короткий срок!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"