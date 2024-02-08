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В Совете ЕС опровергли обсуждение санкций против Такера Карлсона

11:37
  • четверг
  • 08 февраля 2024

На Западе звучали призывы наказать журналиста за интервью с Путиным

Евросоюз не обсуждает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за его интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 8 февраля, заявили в Совете ЕС.

Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным выйдет в ночь на 9 февраля
Карлсон улетел из России

По словам источника в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС, "в настоящее время нет речи о введении санкций" в отношении Такера Карлсона, сообщает ТАСС.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, комментируя взятое Такером Карлсоном интервью у Путина, что американскому народу нужно противоядие от русофобии, если он хочет иметь хоть какую-то надежду на выживание. Основой такого лекарства Риттер назвал правду, базирующуюся на фактах и реалистичном понимании мира.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что угрозы санкций Евросоюза в адрес Такера Карлсона из-за интервью с Путиным немыслимы. Политик призвал Париж встать на защиту свободы слова, даже если это потребует выхода из интеграционного объединения.

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