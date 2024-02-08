В Совете ЕС опровергли обсуждение санкций против Такера Карлсона

На Западе звучали призывы наказать журналиста за интервью с Путиным
Евросоюз не обсуждает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за его интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 8 февраля, заявили в Совете ЕС.
По словам источника в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС, "в настоящее время нет речи о введении санкций" в отношении Такера Карлсона, сообщает ТАСС.
Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, комментируя взятое Такером Карлсоном интервью у Путина, что американскому народу нужно противоядие от русофобии, если он хочет иметь хоть какую-то надежду на выживание. Основой такого лекарства Риттер назвал правду, базирующуюся на фактах и реалистичном понимании мира.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что угрозы санкций Евросоюза в адрес Такера Карлсона из-за интервью с Путиным немыслимы. Политик призвал Париж встать на защиту свободы слова, даже если это потребует выхода из интеграционного объединения.