В Совете ЕС опровергли обсуждение санкций против Такера Карлсона

На Западе звучали призывы наказать журналиста за интервью с Путиным

Евросоюз не обсуждает введение санкций против американского журналиста Такера Карлсона за его интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом в четверг, 8 февраля, заявили в Совете ЕС.

По словам источника в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС, "в настоящее время нет речи о введении санкций" в отношении Такера Карлсона, сообщает ТАСС.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, комментируя взятое Такером Карлсоном интервью у Путина, что американскому народу нужно противоядие от русофобии, если он хочет иметь хоть какую-то надежду на выживание. Основой такого лекарства Риттер назвал правду, базирующуюся на фактах и реалистичном понимании мира.

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что угрозы санкций Евросоюза в адрес Такера Карлсона из-за интервью с Путиным немыслимы. Политик призвал Париж встать на защиту свободы слова, даже если это потребует выхода из интеграционного объединения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"