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ВСУ выпустили 30 снарядов по территории Белгородской области

11:41
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Пострадали пятеро жителей

ВСУ выпустили за сутки 30 снарядов по территории Белгородской области. Также противники пытался атаковать с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Семь снарядов РСЗО перехвачены над Белгородской областью
Беспилотник ВСУ атаковал село под Белгородом

Гладков уточнил в Telegram, что 7 февраля были сбиты два украинских беспилотника. Над Белгородом и Белгородским районом было сбито всего 12 целей. Пострадали пятеро мирных жителей, трое из них в больнице.

По данным Гладкова, в Грайворонском городском округе двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Также осколочный боеприпас сброшен на экскаватор, никто не пострадал. Кроме того, 4 минометных снаряда выпущено по окраине села Рождественка.

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