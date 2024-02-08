Путин поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Политик набрал свыше 90% голосов

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 8 февраля, созвонился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и поздравил его с победой на внеочередных выборах главы государства.

В пресс-службе Кремля рассказали, что Путин тепло поздравил Алиева с его убедительной победой и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту.

В пресс-службе Алиева подтвердили разговор политиков, отметив, что Путин пожелал переизбранному президенту "успехов в президентской деятельности во имя развития Азербайджана и процветания нашего народа", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что еще в ночь на 8 февраля с переизбранием Алиева поздравили все его конкуренты по выборам. Поздравления политику направил также председатель КНР Си Цзиньпин — по его словам, под руководством Алиева Азербайджан достигнет новых свершений во всех начинаниях госстроительства.

Эксперты объясняли высокую активность избирателей на выборах и сокрушительный результат Алиева тем, что победа в конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха обеспечила политику "невероятную поддержку".

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