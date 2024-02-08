Физкультурно-оздоровительный комплекс в Останкинском районе готов почти на четверть

Объект строят за счет внебюджетных источников

Строительная готовность пятиэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса со встроенным гаражом составляет порядка 25%, ведутся монолитные работы. Об этом в четверг, 8 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра подчеркнул, что объект возводится за счет внебюджетных источников.

На площадке строится пятиэтажное здание ФОКа и четырехэтажная открытая парковка на 297 машино-мест с техническими помещениями. В комплексе будет четыре крытых бассейна, а также предусматриваются круглогодичные бассейны на эксплуатируемой кровле. Общая площадь проекта составит 20,4 тыс. кв. м.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин уточнил, что на кровле разместят, в частности, бассейн размерами 25 на 16 метров.

Внутри физкультурно-оздоровительного комплекса появятся большой бассейн с чашей 32 на 25 метров, гидромассажный бассейн 12 на 4 метра, термальная зона – две чаши детских бассейнов 12 на 4 метра и 20 на 4 метра. Кроме того, в здании запроектированы японские бани, одна чаша диаметром 2,8 метра, две чаши диаметром по 2 метра каждая. После ввода в эксплуатацию объект будет передан коммерческому оператору.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко рассказал, что бассейны рядом с жильем есть лишь у 39% опрошенных москвичей.

При этом, как показывает наше исследование, у горожан есть запрос на наличие спортцентров в шаговой доступности, хотя он и ниже, чем, например, на объекты транспортной или детской инфраструктуры. Более того, наличие в районе фитнес-центра повышает уникальность местности и создает дополнительные точки притяжения.

Развитию социальной инфраструктуры московские власти уделяют особое внимание. В частности, пять образовательных учреждений на 2 050 мест, возведенных за счет внебюджетных источников, будут встроены в городскую систему образования. Сроки ввода объектов будут соответствовать срокам ввода жилых домов в соответствующих районах, чтобы обеспечить баланс застройки.

В 2023 году было решено реализовать в Москве 22 проекта комплексного развития территорий. Там появится свыше 1,8 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации, одновременно с жильем строится и социальная инфраструктура. В результате москвичи получат обновленные городские кварталы со сбалансированной застройкой.

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