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Британская разведка предупредила о крайне высокой угрозе масштабного конфликта

12:10
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Особая проблема – частая смена ответственных за принятие решений

Частая смена лиц, ответственных за принятие решений, стала особой проблемой для Великобритании. Страна сейчас ближе к крупномасштабному конфликту, чем когда-либо за последнее время, заявили в британской военной разведке.

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С конца 2019 года в Великобритании сменились три премьер-министра, четыре министра иностранных дел и два министра обороны, напомнил изданию Guardian представитель DI. Также угрозу несут рост эскалации на Ближнем Востоке, риски расширения украинского конфликта. Беспокойство вызывает в Лондоне разработка Китаем современного вооружения и вероятность попытки захвата Тайваня.

Ранее немецкие СМИ писали, что Берлин разрабатывает план войны между НАТО и Россией. По сценарию Минобороны ФРГ, она может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом столкновения был назван Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

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