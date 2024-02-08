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ЦИК отказал в регистрации кандидатам в президенты Малинковичу

12:15
  • четверг
  • 08 февраля 2024

И рекомендовал не допускать к участию в выборах Бориса Надеждина

Центризбирком на заседании в четверг отказал в регистрации кандидату от "Коммунистов России" Сергею Малинковичу, а также рекомендовал не допускать к участию в выборах кандидата от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина. 

У Малинковича обнаружили 8979 недействительных подписей. Он уже заявил, что не будет оспаривать решение ЦИК. В поддержку Надеждина были признаны недействительными 9147 подписей из проверенных 60 тысяч, сообщает РИА Новости.

При этом допустимая доля брака по закону — всего 5%.

На данный момент к выборам допущены кандидаты от парламентских партий — Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков, а также Владимир Путин.

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