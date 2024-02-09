Проект "Вяжем нашим" набирает обороты

К нему присоединились новые участники

Тысячи маскировочных сеток изготовят для бойцов спецоперации московские студенты в рамках проекта "Вяжем нашим". К нему присоединились новые участники - представители пяти столичных вузов.

Инициатива получила поддержку Фонда президентских грантов. Благодаря ей активисты смогут закупить дополнительные отрезы ткани, оплатить аренду пунктов плетения и покрыть логистические расходы. Как результат - увеличится объём производства, и бойцам на фронт отправят больше необходимого снаряжения.

"Мы отправили более двух тысяч квадратных метров сплетённых сетей на передовую и продолжаем эту работу. Сегодня в месяц у нас по проекту вместе с вузами мы плетём более 400 сеток. То есть это довольно такой уже производственный результат. Это 2400 квадратных метров защиты и спасения наших защитников на передовой", - рассказала руководитель проекта "Вяжем-Нашим.РФ" Дарья Шелковникова.

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