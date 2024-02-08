Как будет выглядеть станция "Бачуринская" Троицкой линии метро

Строители завершают монолитные работы и монтируют инженерное оборудование

В поселении Сосенское совсем скоро откроется еще одна станция метро. Называется она "Бачуринская" - новой Троицкой линии. Строительные работы там уже вышли на финишную прямую. А сегодня станцию показали журналистам.

Свое метро в пешей доступности для жителей поселения Сосенское казалось мечтой. Рядом жилые кварталы, многопрофильный клинический центр "Комунарка", а скоро появится и магистраль. Поэтому к строительству новой станции "Бачуринская" Троицкой линии подошли основательно. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал, что работы там уже завершены на 70%:

"Совсем скоро в поселении Сосенское откроется еще одна долгожданная станция метро. Работы по строительству "Бачуринской" станции Троицкой линии вышли на финишную прямую".

Сейчас строители завершают монолитные работы и монтируют инженерное оборудование. Ожидается, что в будущем "Бачуринская" не только уменьшит нагрузку на дорогах в Новой Москве, но и станет незаменимой для жителей района.

"Последние годы построили большой больничный комплекс "Коммунарка", здесь префектура. Пропускная способность станции будет порядка 140 тысяч пассажиров в сутки. Очень востребованная станция, в том числе для пациентов", - сообщил Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы.

Несмотря на то, что эта станция малого заложения, всего 15 метров под землей, на первых порах строителям приходилось не раз сталкиваться с трудностями.

"Для того, чтобы начать строительство, нужно было сначала отвести воду от станции. Здесь в круглосуточном режиме больше года работало более 64 водопонизительных скважин. Конструкция здесь стен, пола, всего, что вы видите, она рассчитана более чем на 100 лет. Соответственно, помимо этого, еще несет большую нагрузку - над нами здесь будет проложена магистраль", - пояснил руководитель проекта Альберт Сатаров.

Поэтому в конструкции станции используется большое количество металла. Здесь на один квадратный метр приходится более 250 кг железа. Причем, он является также и частью оформления.

На платформе между колоннами будут располагаться 12 светильников-турбин. Они станут не только основным источником света, но и ярким элементом дизайна

Путевые стены облицуют глянцевыми панелями, которые будут чередоваться с алюминиевыми. За счёт такого решения платформа станет ярче, чем планировалась изначально. В отделке также используют камень различных оттенков светло-серого, черного и красного, а также алюминиевые перегородки, реечные конструкции и нержавеющую сталь – такие материалы не только практичны, но и долговечны.

"По поручению мэра наша задача в этом году завершить основные строительно-монтажные работы. По ходу строительства определимся, ближе к лету назовем сроки. Троицкая ветка очень востребована. Первый этап у нас от ЗИЛа до Коммунарки, мы находимся в плановых сроках", - сообщил Рафик Загрутдинов.

Поскольку "Бачуринская" расположена в районе плотной застройки, она неизбежно станет центром притяжения для жителей района.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"