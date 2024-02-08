ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обновили боковые экраны наземного городского транспорта

15:04
  • четверг
  • 08 февраля 2024

Информация о маршруте стала отображаться лучше

В столице обновили боковые экраны наземного городского транспорта. Информация о маршруте стала отображаться еще лучше на тысяче электробусов и почти 1400 автобусах.

В частности, большие медиаэкраны показывают пассажирам номер маршрута, конечную, текущую и четыре следующих остановки. Там же можно увидеть пересадки на другие виды транспорта, в том числе на метро, МЦК, МЦД, аэроэкспресс, автовокзалы и аэропорты. Есть и другие новинки.

"Маршруты выделяются цветом в зависимости от назначения. Например, розовый - это социальный, а голубой - районный. Кроме того, на экранах появилась бегущая строка. Так название остановок умещается полностью, а пиктограммы при их большом количестве сменяют друг друга", - пояснила Мария Рыбкина, начальник службы внешних коммуникаций ГУП "Мосгортранс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Медиа-экраны на наземном транспорте
Медиа-экраны на наземном транспорте
Электробус
Электробус
Электробус малого класса "Газель e-City"
Электробус малого класса "Газель e-City"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.