В Москве обновили боковые экраны наземного городского транспорта

Информация о маршруте стала отображаться лучше

В столице обновили боковые экраны наземного городского транспорта. Информация о маршруте стала отображаться еще лучше на тысяче электробусов и почти 1400 автобусах.

В частности, большие медиаэкраны показывают пассажирам номер маршрута, конечную, текущую и четыре следующих остановки. Там же можно увидеть пересадки на другие виды транспорта, в том числе на метро, МЦК, МЦД, аэроэкспресс, автовокзалы и аэропорты. Есть и другие новинки.

"Маршруты выделяются цветом в зависимости от назначения. Например, розовый - это социальный, а голубой - районный. Кроме того, на экранах появилась бегущая строка. Так название остановок умещается полностью, а пиктограммы при их большом количестве сменяют друг друга", - пояснила Мария Рыбкина, начальник службы внешних коммуникаций ГУП "Мосгортранс".

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